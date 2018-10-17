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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03

Hassas burun Bozo, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Van’dan uçakla Ankara’ya götürülmek istenen 1 kilo 318 gram metamfetamin, narkotik köpeği Bozo’nun hassas burnuna takıldı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Ankara’ya...

Hassas burun Bozo, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
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Van’dan uçakla Ankara’ya götürülmek istenen 1 kilo 318 gram metamfetamin, narkotik köpeği Bozo’nun hassas burnuna takıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Ankara’ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanına gelen Y.E., A.A. ve A.P. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri, X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış toplam 1 kilo 318 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.E., A.A. ve A.P. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındılar. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslarda A.A. tutuklanırken, Y.E. ve A.P. adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
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