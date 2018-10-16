Hayırseverlerden Çatak’a okul

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Atlıhan Mahallesi’nde hayırsever iş adamları tarafından kan davasının son bulması amacıyla yapılan Reşan İlkokulu törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Başyapıt İnşaatın kurucularından Nihat İzsiz ve kardeşleri, annesi Caziye İzsiz, Bulut ailesi, Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Orhan Tomay, kanaat önderi Salih Özbek, Çatak’ta görevli idareciler, mahalle sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atlıhan Mahallesi’ne bağlı Reşan ile Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla mezrasında ikamet eden aileler arasındaki kan davasının son bulması vesilesi ile Reşan’a yapılan yeni okul binası; 4+1 derslikle 80 öğrenciye hizmet verecek. Caziye-İbrahim İzsiz adı verilen okul, 550 bin liraya mal oldu.

Firma yetkilisi Nihat İzsiz’in ardından kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, bu okulun anlamının kendileri için büyük olduğunu belirterek, “Kan davasının son bulması vesilesi ile Reşan’a okul, hemen karşı taraftaki Akyayla’ya da Caziye-İbrahim İzsiz Taziye Evi yapılmış. Mesajları itibari ile önem arz eden güzel bir çalışma, ben bu çalışmadan dolayı Nihat kardeşime tebriklerimi ve taktirimi sunuyorum. Bununla beraber emeği ve zahmeti olan Zeki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah güzel hizmetlerinizin devamını nasip etsin” dedi,

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ise, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Rabbim bizlere bu cennet vatana hayırlı işler yapmayı nasip etsin, Bu cennet vatının evlatlarına, onların yetişmesine vesile olan hayırlı kullarından eylesin inşallah. Bu okulda yetişen öğrencilerin; ailesine, vatanına, milletine sahip çıkacak iyi nesiller yetişmesini nasip etsin. Biz İnanıyoruz ki milli ve manevi değerimizle bütünleşmiş bir eğitimle hayırlı nesiller yetişir. Bu topraklarda hain terör örgütü çok acılar yaşattı. Bizler insanlığa faydalı nesiller yetiştirmeye çalıştıkça, onlar bu coğrafyayı acıya ve korkuya boğmaya çalıştılar. Bizler başladığımız noktada ‘Elif’ gibi dimdik duruyoruz. Bir adım geriye gitmedik. Onlar kanla beslenmeye çalışa dursunlar, bizler inşallah ilimle bu acıların sonunu getireceğiz. Bu okullarda okunan ilim, kanla beslenen hainlerin kalplerine korku salacak. Burada yetiştirdiğimiz nesiller, hain terör örgütüne en büyük darbeyi vuracaktır. Bizlere eğitim başta olmak üzere bütün kamu hizmetlerinde her türlü desteğini arkamızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu okulun Reşan ve Akyayla arasında süregelen anlamsız sorunların tarihin tozlu sayfaları arasına gömmesi ve tertemiz bir sayfa açılmasını, bu okulunda buna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.