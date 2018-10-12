VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 10:21

Hayvan pazarı alanı asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Bostaniçi Mahallesi’nde yapımı devam eden canlı hayvan pazarının 25 bin metrekarelik açık alanına sıcak asfalt döktü.Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Van, modern canlı hayvan pazarına kavuşmak...

Hayvan pazarı alanı asfaltlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van Büyükşehir Belediyesi, Bostaniçi Mahallesi’nde yapımı devam eden canlı hayvan pazarının 25 bin metrekarelik açık alanına sıcak asfalt döktü.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Van, modern canlı hayvan pazarına kavuşmak için gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan modern hayvan pazarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 32 bin 405 metrekarelik alan içerisinde açık alan olarak tasarlanan yaklaşık 25 bin metrekarelik bölüme 4 bin 600 ton sıcak asfalt döküldü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında yeni hayvan pazarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 7 bin metrekarelik kapalı alanın olacağı pazarda karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası gibi birimler yer alacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör, yüzde 90’ı DAP tarafından desteklenen canlı hayvan pazarının tamamlandığında bölgenin en modern ve en büyük tesisi haline geleceğini ifade etti. Güngör, “Yapımına mayıs ayında başladık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Eski hayvan pazarımızın bulunduğu alana inşa ettiğimiz yeni canlı hayvan pazarımız modern bir yapı olarak tasarlandı. Bir hayvan pazarında olması gereken tüm detaylar düşünüldü. Tamamlandığında ilimize uzun yıllar hizmet edecek modern bir tesis olacak. Şimdiden ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku