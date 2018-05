Hilton, Ramazan’a hazır

DoubleTree By Hilton Van Oteli, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.Misafirlerine 5 yıldızlı bir iftar keyfi sunmak için çalışmalarını tamamlayan DoubleTree By Hilton Van Otel, Ramazan ayı iftar menüsünün tanıtım demosunu yaptı. Konuyla...

DoubleTree By Hilton Van Oteli, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.

Misafirlerine 5 yıldızlı bir iftar keyfi sunmak için çalışmalarını tamamlayan DoubleTree By Hilton Van Otel, Ramazan ayı iftar menüsünün tanıtım demosunu yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DoubleTree By Hilton Oteli Satış Sorumlusu Hülya Elban, konsept menü yaptıklarını ifade ederek, “A la Carte ve toplu gruplarımız için ayrı menüler hazırladık. A la Carte servisimiz Esperanza restaurantımızda, grup yemeklerimiz ise ayrı salonlarda gerçekleştirilecek olup, misafirlerimize zengin iftar menüsü ve sınırsız çay ikramımız olacaktır. Ayrıca hava koşullarının elverişli olduğu günlerde misafirlerimiz havuz başında iftar yapmanın keyfini yaşayacaklar. Hilton kalitesiyle misafirlerimize beş yıldızlı iftar keyfi yaşatmak için her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da misafirlerimizi otelimize bekliyoruz.”

Fiyatların A la Carte menüde kişi başı 75 TL, grup satışlarda ise kişi başı 70 TL olduğunu sözlerine ekleyen Elban, rezervasyon için 432 227 0 227 numaradan misafirlerin kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

DoubleTree By Hilton Van Otel Aşçı Başı Necati Kuş ise, Ramazan ayında Vanlıları zengin bir iftar sofrasının beklediğini ifade ederek, “Ramazan ayında misafirlerimize kaliteli ve en güzel iftar keyfini sunmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl da her zaman olduğu gibi özel sunumlarla hazırlanan menülerimizle, iftarda misafirlerimize beş yıldızlı hizmet sunmanın tekrar gururunu yaşayacağız. Dinamik bir sektör olan turizmde gastronomi de dinamiktir. Sürekli yeni lezzetler keşfetmeye çalışıyoruz. Keşfettiğimiz lezzetleri Van halkının hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında misafirleri zengin bir iftar menüsünün beklediğini dile getiren Kuş, “A la Carte menümüzde başlangıç olarak zengin bir iftariyelik tabağı, süzme mercimek çorba, domatesli yarma çorba, çoban salata, ara sıcak olarak fındık lahmacun ve yoğurtlu etli pazı dolma, ana yemeklerde ise Van usulü güveç, kiremitte arpacık soğanlı dana yahni, kuzu kapama ve Ramazan sofralarının olmazsa olmazı güllaç, yanı sıra İzmir lokması ve meyve ile Osmanlı şerbeti yer almaktadır” şeklinde konuştu.