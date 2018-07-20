Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yeni hizmet binasına kavuştu

S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kurulan yeni hizmet binasının açılışına Van vali yardımcıları İbrahim Civelek ve Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van’ın 2014 yılı öncesinde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Bu gördüğünüz caddede; bir çocuğun sokağa çıkıp ‘kepenkleri indirin’ dediğinde, o gün ekmeğini kazanacak olan esnafımız hiçbir tepki göstermeden kepenkleri indirip, çıkıp gidiyordu. Ama Allah’a şükür bizler güçlü bir devletin, köklü bir hükümetin ve azimli bir liderin 24 Haziran’dan sonra bu cennet vatanda, birlikte beraber ve kardeşçe yaşayacağımızın en güzel göstergesini herkese gösterdiği için başta bu huzurun, bu güvenin sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Eğer huzur olmazsa, barış olmazsa, kardeşlik olmazsa ne burada esnaf olur, ne sanatkar olur, ne iş olur, ne işveren olur. Burada bütün Vanlı kardeşlerimizin Allah’ın izniyle bundan böyle devletinin, vatanının, milletinin ve bayrağının yanında olacağına bizler canı gönülden inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de 24 Haziran’dan sonra çok şeyin değiştiğine vurgu yapan Özgökçe, “Herkes şunu çok iyi bilsin, terör örgütleri artık buralarda istedikleri gibi cirit atamıyorlar, terör örgütleri istedikleri gibi burada haraç alamıyorlar, istedikleri gibi buradan insanları götürüp hesaba çekemiyorlar. 2014-2017 yılları arasında Tuşba Belediyesinin Van Büyükşehir Belediyesine göndermiş olduğu tadilatlar, meclise giden talepler maalesef hepsi ret edilmiştir. Burada bu vatana hizmet eden bir belediyenin bunu yapmaması gerekirdi. Milyarlarca, katrilyonlarca borç bırakıp, bu aziz esnafın, vatandaşın işini yaparken dahi borcu ödenmemiştir. Ama kayyum geldikten sonra buradaki iş yapan esnafın paraları bir bir ödenmiş, yolları, önleri açılmıştır. Batmakta olan, iflasın eşiğinde olan esnafa, o dönem Van Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyeleri; görevini yapan bütün iş adamlarına hak edişlerini zamanında ödemiştir. Önceleri böyle değildi. İş yapan esnaf 6 yıl önce, 7 yıl önce yaptığı işin parasını dahi almadığını söylüyordu. Biz esnafımızın, sanatkarımızın burada alın terini kazanmasını sağlayacak kooperatiflerin, vakıfların, sendikaların ve bütün alanların tıklım tıklım hizmet etmesini istiyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak da esnafın ve sanatkarın iş yapabilmesi için zemini hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İsa Berge ise, meslek odalarının temel dayanağının kooperatifler olduğunu ifade ederek, “Esnaf kooperatifleri olmazsa bizim işleyişimiz zorlanacaktır. Çünkü 16 bin esnafı olan bir sektörüz. Özellikle yüzde 20-23 oranında banka oranları varken bizim kooperatifimiz binde 5 oranında bir kredi faiziyle katkı sunmaktadır. Bu anlamda geçmişten bu yana bize öncülük yapan Başkan Faruk Alpaslan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan da, esnaf ve sanatkarın bir toplumun ekonomik dengesinin sağlayan bel kemiği olduğunu ifade ederek, “Bir toplumun refah düzeyinin barometresi olduğumuzu biliyoruz. Bizim ilimizde 16 bin civarında kayıtlı, neredeyse aynı oranda kayıt dışı esnafımız bulunmaktadır. Ama esnaf ve sanatkara devletin sağlamış olduğu kredileri aktarma konusunda, kredilerini orantılı bir şekilde dağıtma konusunda bizim kredi kefalet kooperatifimiz bir tane olduğu için ikincisini 2014 yılında hayata geçirdik. 2014 yılından bu yana biz esnaf ve sanatkarımıza 17 milyon TL’nin üzerinde kredi verdik. Biz ülkemizde esnafın hemen imdadına yetişebilir mahiyetinde ‘hızır’ kelimesini kullanan tek kooperatifiz. Kredi limitlerinin 150 bin TL’ye çıkmasının, 7’nci gruptan 2’nci gruba taşınmamızın sebebini, Van esnafının kredilerini düzenli ödemelerine bağlıyoruz. Ben bu anlamda kooperatifimizin yeni binasının esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tören, kurdele kesimi, yeni hizmet binasının gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.