İki Nisan’daki park çalışmaları tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, İki Nisan Caddesi üzerindeki iki parkta yaptırdığı rölyef ve anıt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İki Nisan Caddesi’nde bulunan Enver Harun Tanrıtanır ile Merve parklarında yürütülen anıt, rölyef ve çevre düzenlemesi çalışmalarını bitirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı İsmail Güngör, İki Nisan Caddesi’nin ismini Van’ın kurtuluş tarihinden aldığını hatırlatarak, buranın ruhuna uygun bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla kentin tarihine ışık tutacak çalışmalara imza attıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2017 yılında uygulanan ‘Prestij Cadde’ projesi ile kentin en prestijli caddelerinden biri haline gelen İki Nisan Caddesi’ne küçük bir dokunuş daha yaparak, cadde üzerinde bulunan Merve Parkı ile Enver Harun Tanrıtanır parklarında anıt, rölyef ve çevre düzenlemesi çalışması yaptık. Merve Parkı’nda yapılan anıtta Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen rölyefler yer alırken, Enver Harun Tanrıtanır Parkı’ndaki anıtta ise Birinci Dünya Savaşı’nda Hoy cephesindeki askerlere mühimmat götüren ve dönüş yolunda tipiye yakalanarak şehit olan Vanlı 120 çocuğu simgeleyen rölyefler yer aldı. Ayrıca İpekyolu Belediyesinin de katkılarıyla iki parkımızda çevre düzenlemesi, aydınlatma, yürüme yolları ve fitness aletlerinin yer aldığı alan yenilenerek daha konforlu hale getirildi.”

Çalışmaları tamamlanan iki parkın resmi açılışlarının ise ileriki tarihlerde yapılacağı bildirildi.