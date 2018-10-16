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16 Ekim 2018 Salı 18:49

İpekyolu Belediyesi, ‘Ercişli Emrah Sokağı’nı hizmete açtı

Van’ın İpekyolu Belediyesi ‘Butik Sokak’ projesi kapsamında yeniden dizayn ettiği ‘Ercişli Emrah Sokağı’nı hizmete açtı.İpekyolu Belediyesi, 2017 yılında başlattığı ‘Butik Sokak’ projesi kapsamında Şair Ercişli Emrah Sokağını...

İpekyolu Belediyesi, ‘Ercişli Emrah Sokağı'nı hizmete açtı
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Van’ın İpekyolu Belediyesi ‘Butik Sokak’ projesi kapsamında yeniden dizayn ettiği ‘Ercişli Emrah Sokağı’nı hizmete açtı.

İpekyolu Belediyesi, 2017 yılında başlattığı ‘Butik Sokak’ projesi kapsamında Şair Ercişli Emrah Sokağını yeniden düzenleyerek hizmete açtı. Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerindeki sokakta Şair Ercişli Emrah’ı tanıtan konsept oluşturularak; işlevini yitirmiş sokağın yeniden canlandırılması, yeni ışıklandırma düzeni ile vatandaşların sokağı sürekli ve güvenli bir ortamda kullanmaları ve aynı zamanda bölge esnafının çalışma işlerliğinin aktifleştirilmesi hedeflendi. Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, göreve başladıktan sonra gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Bu çalışmaların yanı sıra engellilere yönelik de faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Öztürk; kültürel ve sosyal alanda da gece gündüz hizmet verdiklerini kaydetti. İpekyolu Belediyesi olarak ilçeyi ziyarete gelen turistler için de örnek çalışmalara ev sahipliği yaptıklarını belirten Öztürk, 2017 yılında başlatmış oldukları ‘Butik Sokak’ çalışmaları kapsamında da Ercişli Emrah Sokağını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öztürk, “Belediye olarak Kültür, Şemsiyeli, Kuş Kafesi, Kahvaltıcılar ve Çocuk Oyun sokaklarının yanı sıra Ordu Caddesi’ni şu ana kadar hayata geçirdik. Bu sokak çalışmalarımız devam ediyor. İleriki süreçte Taraftar Sokağımızı da hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında butik sokakların önemine değinen Öztürk, “Daha önce insanların girmeye korktuğu sokakları İpekyolu Belediyesi olarak baştan itibaren tasarladık. Bu kapsamda hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yüzünü güldürmüş olduk. Daha önce insanlar bu sokaktan içeri girmeye korkuyordu. Şimdi hem vatandaşımız rahatça sokaktan geçebilecek hem de buradaki esnafımız kazanacaktır. Bu anlamda sokağımızın ilimize, esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile devam eden tören, sokağın gezilmesi ve Ercişli sanatçı Hüsamettin Ergöl’ün mini konseri ile sona erdi.

Ercişli Emrah’ın tanıtımına dair yazı ve görsellerin olduğu sokakta, ayrıca yeşil amfi, oturma alanları, özel tasarlanmış aydınlatma konsepti, peyzaj çalışmaları ve oturma alanları bulunuyor.
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