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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:36

İpekyolu Belediyesi, Van Gölü’nün sırlarını birlikte keşfedelim” sloganıyla dalgıçlık kurslarını başlattı

Van merkez İpekyolu Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek “Van Gölü’nün sırlarını birlikte keşfedelim” sloganıyla dalgıçlık kurslarını başlattı.İpekyolu Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyet...

İpekyolu Belediyesi, Van Gölü'nün sırlarını birlikte keşfedelim” sloganıyla dalgıçlık kurslarını başlattı
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Van merkez İpekyolu Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek “Van Gölü’nün sırlarını birlikte keşfedelim” sloganıyla dalgıçlık kurslarını başlattı.

İpekyolu Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyet çerçevesinde, başvuruda bulunan vatandaşlara dalış eğitimi verilerek bir hobi edinmelerinin yanı sıra, Van Gölü’nün eşsiz ve gizemli zenginliklerinin ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılması planlanıyor. Uzman eğitmenlerce verilecek kursların ilk aşamasında katılımcılar 1 hafta süresince temel eğitime tabi tutulacaklar. Ardından da Van Gölü’nün gizemli su altı zenginliklerini görme ve kayıt altına alma şansı bulacaklar. 18-40 yaş aralığındaki kadın ve erkek vatandaşların katılabileceği kursların başvuruları İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde başladı. Kontenjanlarla sınırlı olan başvurular için son tarih ise 19 Ekim 2018 Cuma olduğu belirtildi.
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