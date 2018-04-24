İpekyolu Belediyesinden çiftçilere destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin üretimine destek vermeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, üretimi desteklemek için tohum, fide ve fidan desteği sağlayarak, çiftçilerin makine ve ekipman ihtiyacını da karşıladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz koordinasyonu ile çiftçilere 600 dekar silajlık mısır, 600 dekar nohut, 60 dekar sarımsak, 60 dekar kuru fasulye, kişniş, rezene, reyhan, kinoa tohumu dağıtıldı. Yaklaşık 250 çiftçiyi kapsayan destek programında İpekyolu Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından koordineli çalışılarak çiftçiye eğitimler de veriliyor. Son olarak, Karagündüz Mahallesi’ne nohut ve makine desteği yapılırken, Erçek Mahallesi’nde sarımsak tohumu ve sarımsak dişleme makinesi desteği yapıldı. Bununla birlikte, merkez ve kırsal mahallelerdeki birçok haneye kiraz, vişne, erik, ceviz, elma ve armut çeşitlerinden toplam 14 bin fidan verildi. Ayrıca okullara, camilere ve kurumlara fidanlar bırakıldı ve 4 tane meyve bahçesi yapıldı” denildi.