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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:23

İpekyolu Belediyesinden “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi İpekyolu A.Ş. bünyesinde çalışan 533 personele ‘İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verdi.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitimlerin İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve...

İpekyolu Belediyesinden 'İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi
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Van’ın İpekyolu Belediyesi İpekyolu A.Ş. bünyesinde çalışan 533 personele ‘İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verdi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitimlerin İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Van Teknik OSGB şirketinin koordinasyonu ile gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Eğitim; Van Teknik OSGB Müdürü Rıdvan Keser, İşyeri Hekimi Engin Alçiçek ve İş Güvenliği Uzmanı Nergiz Üstünel Kaval tarafından ‘iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefi, kapsam ve istisnalar, çalışan, çalışan temsilcisi, tehlike, risk değerlendirmesi, iş kazası, iş kazasından sayılan durumlar, yaş gruplarına göre, ilk yardım, ilk yardımın temel uygulamaları, hayat kurtarma zinciri, hasta/yaralının değerlendirilmesi, bilinç solunum nabız değerlendirmesi, temel yaşam desteği ve önemli aciller gibi konularda açıklayıcı ve uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Eğitim programımız, tüm şirket personellerimiz eğitim alıncaya kadar devam edecektir. Eğitim sonrasında tüm katılıcılara 3 yıl geçerli sertifika verilecektir” denildi.
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