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20 Temmuz 2018 Cuma 09:14

İpekyolu Belediyesinden Karadeniz gezisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ivme kazandırdığı sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, gençler ve kadınlar için ücretsiz Karadeniz gezisi düzenledi.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun...

İpekyolu Belediyesinden Karadeniz gezisi
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ivme kazandırdığı sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, gençler ve kadınlar için ücretsiz Karadeniz gezisi düzenledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun belediye tarafından düzenleneceği belirtilerek, “18-25 yaş arası gençlerimiz ile 18 yaş ve üstü kadın vatandaşlarımızın katılabileceği gezide; Trabzon Uzungöl, Rize Ayder Yaylası ve Artvin Hopa güzergâhında keyifli bir yolculuk katılımcılarımızı bekliyor. Toplamda 2 bin vatandaşımızın katılımının planlandığı kültür gezileri, her hafta salı ve cuma günleri 2 ayrı grup halinde 2 otobüs ve 100’er kişilik gruplarla gerçekleştirilecek.

Kültür gezilerine, İpekyolu Belediyesinin açtığı yaz kursları kursiyerlerinin yanı sıra belediyemize başvuru yapan vatandaşlarımız da araç sayısıyla sınırlı olan kontenjan dahilinde katılabilecekler. Bugün başlayacak ve yaz sonuna kadar sürecek gezi programında; Artvin-Hopa, Rize Ayder Yaylası, Gelin Tülü Şelalesi, Fırtına Vadisi, Uzungöl, Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü gibi her biri ayrı ayrı mükemmellikler barındıran tarihi ve doğal güzellikler katılımcılarımızla buluşacak. İpekyolu Belediyesi; alt ve üst yapı hizmetlerinin yanında, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerindeki farklılığını hizmet odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde sürdürecektir” denildi.
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