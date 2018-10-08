İpekyolu Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, eğitime verdiği destek kapsamında öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde olduğu gibi merkez mahallelerde de çanta ve kırtasiye malzemesi...

Van’ın İpekyolu Belediyesi, eğitime verdiği destek kapsamında öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde olduğu gibi merkez mahallelerde de çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Dağıtımı devam eden çantaların içerisinde; çift gözlü kalemlik, kalemtıraş, silgi, makas, yapıştırıcı, 12’li pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Bu doğrultuda ekiplerimiz son olarak Özgün Coşkun Haydaroğlu, Türk Eczacılar Birliği, Vali Ali Cevdet Bey ilk ve ortaokullarının öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaların dağıtımını yaptı. Eğitim öğretim yılının sonuna kadar da toplamda 5 bin çantanın ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor. Çanta ve kırtasiye malzemeleri hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, sevinçlerine diyecek yoktu. Öğrenciler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e de hediyelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarında, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi önemseyerek, daha iyi eğitim almalarına katkı sağlama doğrultusunda okullarımıza ve öğrencilerimize gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edecektir” denildi.