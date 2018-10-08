VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:24

İpekyolu Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, eğitime verdiği destek kapsamında öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde olduğu gibi merkez mahallelerde de çanta ve kırtasiye malzemesi...

İpekyolu Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van’ın İpekyolu Belediyesi, eğitime verdiği destek kapsamında öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıtımı yaptı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kırsal mahallelerde olduğu gibi merkez mahallelerde de çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Dağıtımı devam eden çantaların içerisinde; çift gözlü kalemlik, kalemtıraş, silgi, makas, yapıştırıcı, 12’li pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Bu doğrultuda ekiplerimiz son olarak Özgün Coşkun Haydaroğlu, Türk Eczacılar Birliği, Vali Ali Cevdet Bey ilk ve ortaokullarının öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaların dağıtımını yaptı. Eğitim öğretim yılının sonuna kadar da toplamda 5 bin çantanın ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor. Çanta ve kırtasiye malzemeleri hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, sevinçlerine diyecek yoktu. Öğrenciler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e de hediyelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarında, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi önemseyerek, daha iyi eğitim almalarına katkı sağlama doğrultusunda okullarımıza ve öğrencilerimize gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edecektir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku