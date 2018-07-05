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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:35

İpekyolu Belediyesinden öğrencilere piknik

Van’ın İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde yıl boyunca süren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrenciler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de katıldığı piknikte...

İpekyolu Belediyesinden öğrencilere piknik
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Van’ın İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde yıl boyunca süren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrenciler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de katıldığı piknikte stres attı.

Pikniğe ailesi ile birlikte katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, eğitimin insan hayatındaki yadsınamaz öneminin bilinciyle hayata geçirdikleri ‘Sürekli Eğitim Merkezi’nin gerek fiziksel altyapısı, gerekse eğitim niteliği açısından çok kaliteli hizmet verdiğini vurguladı. Temmuz ayında açıklanacak YKS sonuçlarında kursiyerlerin arzu ettikleri bölümlere yerleşmesini dileyen Öztürk, piknikte öğrencilerle yaptığı sohbette de projelerini planlarken ve hayata geçirirken öncelikle eğitimde başarıyı hedeflediklerini, Sürekli Eğitim Merkezi başta olmak üzere tüm hizmetlerde önceliğin eğitim olduğunu söyledi.

Piknikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan yemek ikramının yanı sıra müzik ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdiler.

İpekyolu Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi; 29-30 Haziran 2018’de yapılan YKS için, Kasım 2017’de başlattığı kurslarda sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil sınıflarında toplam 400 öğrenciye eğitimin yanı sıra kaynak kitaplar ve öğle yemeği de olmak üzere tüm hizmetleri ücretsiz olarak veriyordu.
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