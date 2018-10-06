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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:56

İpekyolu Belediyesi’nden sanayi işletmeleri koordine toplantısı

Van merkez İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarındaki yerleşim yerleri ve mahalle aralarında, İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği’ne aykırı olarak hizmet veren sanayi işletmelerinin, yerleşim yeri dışına yönlendirilmeleri amacıyla koordine...

İpekyolu Belediyesi'nden sanayi işletmeleri koordine toplantısı
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Van merkez İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarındaki yerleşim yerleri ve mahalle aralarında, İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği’ne aykırı olarak hizmet veren sanayi işletmelerinin, yerleşim yeri dışına yönlendirilmeleri amacıyla koordine toplantısı düzenledi.

İpekyolu Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, İpekyolu Belediye Zabıta Müdürü, ilgili sanayi işletmelerinin oda, kooperatif ve sanayi site başkanları ile izinsiz olarak mahalle aralarında hizmet vermeye devam eden işletmeciler katıldı. Toplantıda İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde başlatılan ve halen devam eden, yönetmeliğe aykırı işyerleri tespit edilerek, belediye tarafından mevzuat çerçevesinde sağlanacak destek ve imtiyazlar hakkında katılımcılara bilgilendirmeler verildi.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile izlenecek yol haritası üzerinde durularak söz konusu esnafların mağduriyet yaşamamaları için ilgili kuruluşlar, belediye temsilcileri ve esnaflar ile karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. İpekyolu Belediyesi yönetmeliğe aykırı işyerlerinin faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar veren müesseselerin, vatandaşların huzurunu bozmadan ve esnafların da mağduriyet yaşamadan her türlü desteği sağlamaya ve benzer çalışmalar yürütmeye bundan sonrada devam edecek.
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