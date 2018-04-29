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29 Nisan 2018 Pazar 13:32

İpekyolu Belediyesinden ‘Vefa, Merhamet ve Sevgi’ ziyaretleri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, insan odaklı belediyecilik çalışmaları çerçevesinde başlattığı ‘Vefa, Merhamet ve Sevgi’ ziyaretlerini sürdürüyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne...

İpekyolu Belediyesinden ‘Vefa, Merhamet ve Sevgi' ziyaretleri
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, insan odaklı belediyecilik çalışmaları çerçevesinde başlattığı ‘Vefa, Merhamet ve Sevgi’ ziyaretlerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı İpek Masa ekiplerince yürütülen uygulama ile toplumun değişik kesimlerinden yardıma ihtiyaç duyan birey ve aileler belirlenerek sosyolog, sosyal incelemeci, hemşire ve halkla ilişkiler sorumlusundan oluşan uzman ekiple destek verildiği belirtildi. Açıklamada, “Şehit ve gazi aileleri, öksüz ve yetim bireyler, müşkül durumda olan aileler, yaşlı bireyler, yeni evlenen çiftler, yeni doğan bebekler, engelli bireyler gibi farklı sosyal grup ve profillerden oluşan kitleye yapılan ziyaretlerde, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmak, ihtiyaç ve talepleri yerinde belirleyerek gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan, müşkül durumlardaki aile ve bireylerin listesi ile gerekli bilgiler doğrultusunda bu hafta 38 yoksul aile, 5 yaşlı birey, 1 şehit ve gazi ailesi, 6 engelli birey ve 1 öksüz ve yetim bireyin olduğu toplam 51 haneye sevgi ve şefkat ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün kişiye özel mesajı, çeşitli hediyeler ve gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi” denildi.
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