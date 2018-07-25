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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:26

İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kırsal mahalle yollarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de sürdürüldüğü...

İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, kırsal mahalle yollarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Merkeze 26 kilometre uzaklıkta olan Irgatlı Mahallesi, 45 kilometre olan Çalımlı Mahallesi ve 48 kilometre olan Ilıkaynak Mahallesi’ndeki kilit taşı çalışmaları ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu kapsamda, ekiplerimizce zemin hazırlıkları ve iyileştirilmeleri yapılarak, kenar taşları ile oluk çalışmalarının ardından anılan Irgatlı, Çalımlı ve Ilıkaynak mahallelerinde toplamda 26 bin metrekare kilit taşı döşenerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Çalışmalar bununla da kalmayarak, Ilıkaynak Mahallesi ile Irgatlı Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul bahçelerine de kilit taşı döşeme işlemi uygulanarak yeni öğretim yılında öğrencilerimizin kullanımına hazırlandı. İpekyolu Belediyesi ekipleri, ‘yol medeniyettir’ anlayışı ile kalkınma ve altyapı sorunlarımızı tümden halletmek için uzaklık yakınlık gözetmeksizin tüm imkanlarını seferber edip benzeri çalışmalarına sezon boyunca devam edecektir” denildi.
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