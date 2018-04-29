İpekyolu’nda ‘Bi dolu medya’ gösterisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen programda Hopdedik Ayhan ve TGRT Haber sunucusu Mehmet Aydın sahne aldı.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek; radyo ve televizyon...

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen programda Hopdedik Ayhan ve TGRT Haber sunucusu Mehmet Aydın sahne aldı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek; radyo ve televizyon dünyasına farklı bir bakış açısı getirdi. Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinlikte medya dünyasının tanınmış isimleri Hopdedik Ayhan ve Gazeteci Mehmet Aydın “Bi dolu medya” adlı gösterileriyle sahne aldı. Radyo ve televizyon alanında yıllar boyunca kazandıkları birikimleri seyircilerle paylaşan ikili, sektöre getirdikleri değişik ve eğlenceli bakış açısıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yoğun bir katılımın olduğu gösteride, yayın esnasında yaşanan unutulmaz anlar, canlı yayın kazaları, halk röportajları ve adeta ders niteliği içeren bilgi ve görüntülerle radyo ve televizyon dünyası farklı bir şekilde yorumlandı.

Ayrıca, interaktif bir yaklaşımla salonda bulunan izleyiciler de gösteriye dahil edilerek, benzer durumlarda neler olabileceği ve yapılabileceği de mizahi bir yaklaşımla değerlendirildi.