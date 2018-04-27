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27 Nisan 2018 Cuma 17:31

İstanbul’dan Başkale’ye ‘kardeşlik’ köprüsü

İstanbul Üsküdar’daki Zeynep Kamil İlkokulu Müdürü Fatih Sultan Dedetaş, beraberindeki heyetle ‘kardeş okul’ projesi kapsamında Van’ın Başkale ilçesindeki Fatih İlkokulunu ziyaret etti.Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan Okul...

İstanbul'dan Başkale'ye ‘kardeşlik' köprüsü
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İstanbul Üsküdar’daki Zeynep Kamil İlkokulu Müdürü Fatih Sultan Dedetaş, beraberindeki heyetle ‘kardeş okul’ projesi kapsamında Van’ın Başkale ilçesindeki Fatih İlkokulunu ziyaret etti.

Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan Okul Müdürü Dedetaş ve beraberindeki öğretmen, öğrenci ve veliler, il merkezini gezdikten sonra Başkale ilçesine geldiler. Burada Fatih İlkokulunu gezerek öğretmen ve öğrencilerle tanışan heyet, Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekilli Abdulselam Öztürk’ü de makamında ziyaret ettiler.

Öztürk, bir süre sohbet ettiği heyetteki öğrencilere hediyeler verirken, takdim edilen plaketi ise teslim aldı.

Heyet, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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