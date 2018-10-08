İstasyon Caddesi baştan aşağı yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’nde altyapı, yaya yolu ve sıcak asfalt çalışması yaptı. Yapılan çalışmaları izleyen mahalleli, Büyükşehir Belediyesi ve Vali Murat Zorluoğlu’na hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Büyükşehir...

Van Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’nde altyapı, yaya yolu ve sıcak asfalt çalışması yaptı. Yapılan çalışmaları izleyen mahalleli, Büyükşehir Belediyesi ve Vali Murat Zorluoğlu’na hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, merkez 3 ilçe başta olmak üzere kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Tuşba ilçesinde Tren Garı’nın da üzerinde bulunduğu İstasyon Caddesi’nde çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 3,5 kilometre sıcak asfalt uygulanırken, altyapısı da yenilenen caddede ilk kez yaya yolu ve kaldırım çalışması yapıldı.

Uzun yıllardır yol yatırımları konusunda hizmet alamayan mahalleli, yol çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Mahalle sakinlerinden Recep Kayrın, mahallede kaldırımından asfaltına kadar güzel bir çalışma yapıldığını belirterek, “Bu çalışmalardan dolayı baştaki liderimiz, valimiz ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valimizi çok seviyoruz. Kayyum olarak atandığından bu yana çok güzel hizmetler yapılıyor. İnsanlar bu hizmetleri görsün. Mahallemiz güzelleşiyor. Çocuklarımız yapılan kaldırımlarda okullarına güvenle gidebilecekler. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahallelerinde yıllardır böyle bir çalışmaya şahit olmadıklarını belirten Hacı Korkut ise, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı çalışma, mahalle sakinleri olarak bizleri memnun ediyor. Uzun yılardır mahallemizde böyle bir çalışma yapılmıyordu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan da, buradaki çalışmanın, hem mahalle sakinleri hem de demir yolu ile ülkemize gelen İranlı turistler açısından önemli olduğunu söyledi. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattıkları yol ve asfalt çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Kaplan, “Buradaki temel amacımız hem mahallemizi güzelleştirip daha yaşanır bir hale getirmek hem de özellikle İran üzerinden ilimize demir yolu ile gelen İranlı turistleri daha nezih bir ortamda karşılamaktır. Çalışma 3,5 kilometrelik bir alanda yapıldı. Sadece asfalt serimi yapmadık. Öncesinde gerek ilgili kurumlar gerekse bizler altyapı çalışması da yaptık. Bunun yanı sıra caddede yaya yolu da yaparak burayı daha kullanışlı bir hale getirdik” diye konuştu.