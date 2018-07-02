İtfaiye eri olmak için ter döktüler

Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri kadrosuna alınacak adayların mülakatlarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine ait Atatürk Kültür Parkı’nda bulunan tesiste Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen mülakatta, adaylar ter döktü. Toplamda 100 kişinin alınacağı itfaiye eri kadrosuna 643 ön başvuru alınırken, bunlardan 471 kişi mülakata girmeye hak kazandı.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, itfaiye erinin kutsal sayılan can ve mal güvenliği için çalıştığını söyledi. Mülakata gireceklere sınavla ilgili sınav komisyonu adına ön bilgiler veren Genel Sekreter Yalçın, “İlk defa atama yapılacak olan itfaiye eri alımı için 28 Mayıs ve 15 Haziran 2018 tarihleri arasında ilana çıktık. Bu tarihler arasında yönetmeliğe göre uygun olan şahısların başvurularını kabul ettik. Bu süre zarfında ön başvuru anlamında lisans düzeyinde 121, ön lisans düzeyinde 245 ve lise düzeyinde 277 olmak üzere 643 ön başvuru aldık. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy/kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan 471 aday mülakata girmeye hak kazandı. Bugün mülakatımızı da büyük bir şeffaflık içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tabi bu iş sadece mülakatla bitmeyecek, ayrıca bu arkadaşlarımız ‘dayanıklılık ve yeterlilik’ dediğimiz uygulamalı testlere de tabi tutulacaklar. Tüm bunların sonunda 100 arkadaşımız itfaiye eri olmaya hak kazanacak. Sonucun hepimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sözlü mülakat için sıra bekleyen Sinan Bilici ise, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans mezunu olduğunu belirterek, “Başvurumuzu yaptık. Sözlü mülakat için de bir aya yakındır hazırlanıyorum. Fiziki yeterlilik, boy, kilo ve sağlık noktasında bir sorun yok. Mülakat için sıra bekliyorum. Heyecanlıyım. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu mülakatta başarılı olan adaylar, 6 Temmuz 2018 Cuma günü ise ‘dayanıklılık ve yeterlilik’ testlerine tabi tutulacak.