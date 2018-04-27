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27 Nisan 2018 Cuma 08:58

Jandarma 6 ilçede 37 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’nın İpekyolu, Özalp, Çaldıran, Saray, Gevaş ve Başkale ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 37 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı...

Jandarma 6 ilçede 37 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi
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Van’nın İpekyolu, Özalp, Çaldıran, Saray, Gevaş ve Başkale ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 37 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları Van merkezde satmak üzere sevkiyat yapacakları bilgisi alınmasına müteakip, İpekyolu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyon neticesinde; İpekyolu ilçesi Gövelek Mahallesi Ekecek mezrası mevkiinde, şüpheli aracın durdurulduğu esnada araçtan inerek yaya olarak kırsala kaçan iki şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yapılan kovalamaca neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yakalanan şüpheli araçta ise yapılan kontrol ve aramada 15 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiği.

Öte yandan; Özalp, Çaldıran, Saray, Gevaş ve Başkale ilçelerinde devam eden faaliyet ve operasyonda ise 22 bin 50 paket olmak üzere yapılan çalışmalar neticesinde toplam 37 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylar hakkında jandarma ekipleri tarafından tahkikatın devam ettiği belirtildi.
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