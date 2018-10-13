Jandarma ekipleri hayvan hırsızlarına göz açtırmıyor

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolan hayvanların 17’si arazide başıboş bulunurken, 3 hayvan ise bir kişinin ahırında ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına...

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolan hayvanların 17’si arazide başıboş bulunurken, 3 hayvan ise bir kişinin ahırında ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Erciş ilçesi Şehirpazar Mahallesi’nde ikamet eden bir grup vatandaş, 2 Ekim 2018 günü araziye bıraktıkları 22 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu, yaptıkları aramalara rağmen hayvanlarını bulamadıklarını beyan ederek Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunarak yardım istedi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların müracaatlarına istinaden olayı araştırmak maksadıyla konusunda deneyimli personellerden oluşan özel bir ekip kurdu. Oluşturulan özel ekip, hayvanların çalınmış olabileceğini de değerlendirerek çok yönlü araştırmaya başladı.

Yapılan araştırmalar neticesinde kayıp hayvanların 17’si arazide başıboş bulunurken, 3 büyükbaş hayvan ise H.A. isimli şahsın ahırında ele geçirildi. Olayla ilgili Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, bulunan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.