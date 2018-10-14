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14 Ekim 2018 Pazar 08:21

Jandarma ve polis ekiplerinden trafik denetimi

Van’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla gerçekleştikleri trafik denetimlerinde 43 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 13 bin 278 TL idari para cezası uygulandı.Van İl Jandarma Komutanlığı...

Jandarma ve polis ekiplerinden trafik denetimi
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Van’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla gerçekleştikleri trafik denetimlerinde 43 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 13 bin 278 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi. 22:00-01:00 saatleri arasında Van’da belirlenen noktalarda jandarma trafik ve polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada özellikle alkolün etkisiyle araç kullanma konusunda sürücüler denetlendi.

Yapılan denetimlerde sürücülere meydana gelen kazaların büyük bir kısmının alkolün etkisiyle gerçekleştiği hatırlatılırken jandarma trafik ekipleri tarafından sürücüler alkollü olarak araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sonucunda 43 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 13 bin 278 TL idari para cezası uygulandı.
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