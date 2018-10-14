Jandarma’dan hayvan hırsızlarına operasyon

Van’da jandarma ekipleri, il genelinde son 15 gün içerisinde meydana gelen 2 farklı hayvan hırsızlığı olayında çalınan 22 büyükbaş ile 107 küçükbaş hayvanı bularak sahiplerine teslim ederek, faillerini yakalayıp adaletin karşısına çıkardı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesinde gerçekleşen bir başka olayda A.Ş. isimli şahsa ait 74 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdan kimlikleri tespit edilemeyen şahıs/şahıslar tarafından 19 adet küçükbaş hayvan 12 Ekim 2018 günü gece belirlenemeyen saatlerde çalındı. 13 Ekim 2018 günü sabah saatlerinde hayvan sahibi hayvanlarının eksik olduğunu ve ahırın kapısının kırıldığını fark etmesi üzerine olayı jandarmaya bildirdi. Olaya süratle müdahale eden Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptıkları ilk araştırmada 12 Ekim 2018 günü akşam saatlerinde 07 plakalı minibüste küçükbaş hayvanları yükleyerek Başkale ilçesi Saçan Mahallesi istikametinden Bypass yolları kullanarak Albayrak Mahallesi istikametine gittiğini tespit etti. Şüpheli aracın gidiş istikametinde araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, Bölekli Mahallesi Yerli Harman Mezrasında eşkâle uyan bir aracın araziye hayvan indirdiği bilgisine ulaştı. Süratle bölgeye intikal eden jandarma ekipleri S.K. isimli şahsı çalınan hayvanlar ile birlikte suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından çalınan 19 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken olay şüphelisi S.K. adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan A.Ş. hayvanlarının bulunmasına çok sevinirken, hayvanlarını kendisine teslim eden jandarma ekiplerine “Allah jandarmamızdan razı olsun” diyerek teşekkürlerini iletti.