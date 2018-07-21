VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56

Jandarmadan “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması

Van’da jandarma 62 ekip, 416 personel ile gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar-1” uygulamasında 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapıldı.Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik...

Jandarmadan 'Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’da jandarma 62 ekip, 416 personel ile gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar-1” uygulamasında 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2018 günü saat 12:00-14:00 ile 17:00-19:00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerlerde gerçekleştirilen uygulamaya 62 ekiple toplam 416 jandarma personel katıldı. Uygulamada Jandarma ekipleri tarafından 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapılırken, 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku