Jandarmadan “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması

Van’da jandarma 62 ekip, 416 personel ile gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar-1” uygulamasında 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapıldı.Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik...

Van’da jandarma 62 ekip, 416 personel ile gerçekleştirdiği “Huzurlu Sokaklar-1” uygulamasında 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ile kayıp çocukların bulunmasına yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar-1” uygulaması gerçekleştirildi. 20 Temmuz 2018 günü saat 12:00-14:00 ile 17:00-19:00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerlerde gerçekleştirilen uygulamaya 62 ekiple toplam 416 jandarma personel katıldı. Uygulamada Jandarma ekipleri tarafından 4 bin 170 şahıs ile bin 559 aracın sorgusu yapılırken, 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.