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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:18

Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında avlanması yasak olan inci kefali balığını avlayanlara göz açtırmazken, dün gece yapılan operasyonda ele geçirilen 1,5 ton canlı balıklar göle bırakıldı.Van...

Jandarma'dan kaçak avcılara geçit yok
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Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında avlanması yasak olan inci kefali balığını avlayanlara göz açtırmazken, dün gece yapılan operasyonda ele geçirilen 1,5 ton canlı balıklar göle bırakıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Karahan Mahallesi bölgesinde icra edilen denetimlerde göl kenarında sazlık alana atılmış durumda 200 metre uzunluğunda manyat ağı ve tekne ele geçirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda göle atılan ağa yakalanmış 1,5 ton inci kefali göle tekrar bırakıldı. Ele geçirilen tekne ve ağa el konulurken sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin karadan ve gölden 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.
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