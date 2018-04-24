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24 Nisan 2018 Salı 02:37

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 9’u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.Van’ın Muradiye İlçesi’nde bir Minibüste balık istifi halinde Dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Daha önceden de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu...

Jandarmadan kaçak göçmenlere sıcak ilgi
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Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 9’u çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.

Van’ın Muradiye İlçesi’nde bir Minibüste balık istifi halinde Dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Daha önceden de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından gözaltına alınan araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı.

Muradiye Jandarma ekiplerince geceli gündüzlü yapılan kontroller sonucunda yurda kaçak yollarla sokulan dokuzu çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı. Adam başı 10 bin Afkan parası karşılığında Van’dan Erciş istikametine gitmekte olan 65 EY 578 plakalı araç Muradiye Jandarma ekiplerince Ünseli mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde balık istifi şeklinde araç içerisine doldurulmuş 56 kaçak göçmen yakalandı.

Ayaklarında ayakkabı bile olmayan ve üşüyen çocukları jandarma tarafından yakılan UFO ısıtıcıları ile ısınmalarını sağladı. Çocuklara çikolata ve çerez veren jandarma çocukları öperek şefkat gösterdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K nın üzerinde ise bir gram metanmetafin ve bir gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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