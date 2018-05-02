Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı yollardan...

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen adreste yapılan operasyon neticesinde 4 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçesi Pay Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde ise 2 bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 7 bin 550 paket kaçak sigaraya el konulurken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.