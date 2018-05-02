VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:51

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı yollardan...

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 7 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen adreste yapılan operasyon neticesinde 4 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçesi Pay Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetleri neticesinde ise 2 bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 7 bin 550 paket kaçak sigaraya el konulurken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku