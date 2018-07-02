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02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:14

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Gevaş ve Saray ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 33 adet cep telefonu ve 4 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığınca Van-Bitlis...

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları
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Van İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Gevaş ve Saray ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 33 adet cep telefonu ve 4 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığınca Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, 3 şüpheli araçta arama yapıldı. Aramada, 33 adet kaçak cep telefonu ile 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ise bin 550 paket olmak üzere toplamda 4 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
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