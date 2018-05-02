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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:52

Jandarmanın kaçak avcılarla mücadelesi devam ediyor

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak avcılara yönelik yaptığı çalışmada 2 kamyonette toplam 4800 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi.Van İl Jandarma komutanlığı ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak...

Jandarmanın kaçak avcılarla mücadelesi devam ediyor
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Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak avcılara yönelik yaptığı çalışmada 2 kamyonette toplam 4800 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi.

Van İl Jandarma komutanlığı ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak çalışmalarına devam ederken, av yasağı dönemi olan 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında karadan ve gölden denetimlerine 7 gün 24 saat devam ediyor. Bu denetimler Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol ve aramalarında 2 araçta toplam 4 bin 800 kilo kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklara el konulurken, şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre 11 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda kaçak avlanan balıkları nakletmekte kullanılan araçlara Karayoları Trafik Kanununa göre 4 bin 567 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafik timleri tarafından 15 gün süreyle trafikten men edildi. Kaçak avlanan balıklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin karadan ve gölden 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.
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