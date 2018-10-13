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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:39

Jandarmanın yaralı bulduğu Şahin tedavi altına alındı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı.Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Şahin, Tarım...

Jandarmanın yaralı bulduğu Şahin tedavi altına alındı
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Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yaralı olarak bulunan Şahin tedavi altına alındı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Şahin’in tedavisi yapılmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, duyarlılıklarından dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.
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