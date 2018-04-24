Kaçak avcılara jandarma engeli

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, av yasağına uymayanlar üzerinde yaptığı denetimler sonucu kaçak avlanan 2 kişi ile birlikte bir şişme bot ve 200 metre misina ağı ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı ile ilgili denetimlerini arttırarak karadan ve golden denetimlerine 7 gün 24 saat devam ediyor. Bu denetimler kapsamında inci kefalinin derelere girdiği noktalardan biri olan Erciş ilçesi Çelebibağı bölgesinde denetimlerini artıran Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanan 2 kişi ile birlikte bir şişme bot ve 200 metre misina ağı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre idari para cezası uygulandı. Kaçak avlanan balıklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yetkililer tarafından kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin karadan ve gölden 24 saat kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Av yasağının başlamasıyla birlikte jandarmanın başarılı bir çalışma yürüttüğünü ifade den Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Dünya da ve ülkemizde doğal kaynaklar üzerinde artan baskı, doğal kaynakları dünya var olduğundan beri hiç bu kadar korumaya muhtaç kılmamıştı. Doğal kaynaklar her geçen gün hızla tükenmek ve dünyada 13 dakika da bir canlı türü yok olmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızı korumamız lazım. Eğer doğal kaynaklarımızı korumazsak bugün sahip olduğumuz kaynakların birçoğu ilerleyen yıllarda var olmayacaktır. Şüphesiz bölgemizdeki korumamız gereken en doğal kaynak Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalidir. Doğal kaynaklarının korunması nasıl ki terörle mücadele bir uzmanlık istiyorsa, uyuşturucu ile mücadele bir uzmanlık işitiyorsa, kaçakçılıkla mücadele bir uzmanlık istiyorsa doğal kaynakların korunması da tıpkı bunları gibi bir uzmanlık gerektiriyor. Hatta bu doğal kaynakların korunması çok daha zor. Çünkü doğal kaynakları korumamız için koruduğunuz doğal kaynağın biyolojisini bilmeniz lazım, davranışı bilmeniz lazım ve bunları göz önünde bulunduraraktan koruma faaliyetlerini yürütmeniz lazım” dedi.

“Jandarma balığının nasıl korunacağını çok iyi biliyor”

Van İl Jandarma Komutanlığın inci kefali konusundaki yürütmüş olduğu çalışma Türkiye’de örnek teşkil edecek bir çalışma olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Çünkü doğal kaynakların korunması 100 yılımızla beraber ortaya çıkmış bir sorundur. Çünkü kaynağı korumanız için öncelikle kaynağı niye koruduğunuzu bilmeniz lazım. Nasıl koruyacağınızı bilmeniz lazım ve organize olabilmeniz lazım. Bu noktada dünyada ve ülkemizde büyük bir boşluk vardı. Bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığın tarafından yürütülen çalışmalar hiç şüphesiz ilerleyen yıllarda doğal kaynakların korunmasında büyük bir örnek teşkil edecektir. Çünkü Van İl Jandarma Komutanlığı neyi koruduğunu biliyor, niye koruduğunu biliyor ve çok güzel organize oluyor. İnci kefali üreme döneminde yüzlerce hatta binlerce asker bir anda organize oluyorlar. Kaynağı nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Bu Türkiye’de eşi benzeri olamayan bir çalışmadır. Dolayısıyla bu gün inci kefali koruma çalışmaları ilerleyen yıllarda ülkemizin diğer doğal kaynaklarının korunmasında örnek teşkil edecektir. Bu noktada Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, takdire şayandır. Çünkü mümkün olan en az çabayla koruma çalışmalarında en yüksek verim alınıyor. Bu şunun göstergesi jandarmanın inci kefali koruma çalışmalarında sahip olduğu birikimin bir ürünüdür. Çünkü jandarma artık balık ne zaman dereye girecek, balık nerelerde avlanıyor, bu işi kimler yapıyor bunu çok iyi şekilde biliyor. Nerde nasıl müdahale edeceğini, yasal mevzuatın ne olduğunu biliyor ve işler rahat bir şekilde rayında yürüyor. Bunu bir örneğini dünyada bulmamız çok zor. Hele ülkemizde böyle bir çalışmanın ikinci bir örneği yoktur. Dolaysıyla bu gün Van İl Jandarma Komutanlığın inci kefali kaçakçılığı ile yaptığı mücadele yarın o bürgün ülkemize kaçakçılıkla mücadelede örnek olacaktır” dedi.

“Bu işi yasal olarak yapan balıkçılar koruma çalışmalarına sahip çıkıyor”

Koruma çalışmaların yukarından yönetildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Bizim ülkemizdeki koruma çalışmaları yukarıdan yönetilmektedir. Yani hangi koruma kararlarının alınacağına yukarıdan karar veriyoruz. Artık inci kefali koruma çalışmalarında şunu görüyoruz. Bu işi yasal olarak yapan balıkçılar koruma çalışmalarına sahip çıkıyor ve bu çalışmaları destekliyor. Bu bölgede oluşan bilincin bir göstergesidir. Bunu ikici bir örneğini ülkemizin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu çok çok rahatlıkla ifade edebilirim. Artık insanlar kendi doğal kaynaklarına sahip çıkıyorlar. İnci kefali koruma çalışmaları bölgedeki bir sosyal değişimi aynı zamanda tetiklemiştir. Elbette ki bu noktada 20 yılı aşkın bir süredir bölgede eğitim faaliyetleri yapan, bilinçlendirme çalışmaları yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın yaptığı çalışmalarının bir neticesidir” şeklinde sözlerini tmamaladı.