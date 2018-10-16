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16 Ekim 2018 Salı 10:25

Kadın derneği üyeleri basınla bir araya geldi

Van Erdemkent Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Handan Fidan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basınla bir araya geldi.Bir kafede düzenlenen programda ulusal ve yerel basın mensuplarına dernekle ilgili açıklamada bulunan Fidan,...

Kadın derneği üyeleri basınla bir araya geldi
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Van Erdemkent Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Handan Fidan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basınla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen programda ulusal ve yerel basın mensuplarına dernekle ilgili açıklamada bulunan Fidan, “26 Mart 2010 tarihinde kurulan derneğimizde şu an itibariyle 84 kadın üyemiz bulunmaktadır. Derneğimiz, Edremit ilçemizde kadınların ekonomi, sosyal, kültürel, bireysel ve toplumsal anlamda gelişip güçlenmesini sağlamak adına kuruldu. Amacımız, yöremizde kadınların eğitime ve elzem olarak gördüğümüz aile planlaması konusunda bilinçlendirmek ve kadın birliği oluşturarak aile bütçelerine katkıda bulunmaktır” dedi.

Kadınların sosyal hayata katılımını sağlamak ve aile bütçelerine katkı sağlamak adına birçok eğitimler verdiklerini dile getiren Fidan, “Bazı STK’lara ve kamu kurumlarına daha iyi nesil yetişsin diye programlar düzenledik. Son olarak 5 Ekim 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığına ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım’ projemizi sunduk. Bu projede amacımız, bilhassa Güneydoğu’da adı olmayan kadına can suyu vermek, alacakları eğitimle zanaatkâr olarak sertifikalı bir meslek edindirmek ve toplumsal barışa katkıda bulunmaktır. Yine bu projede kişisel gelişim uzmanlarımızın katılımıyla, toplumsal hayatta gerçekleşen insan ilişkilerini gözlemleme, iş yaşamında ve sosyal yaşamda eğitim, kişisel gelişimde bilgi ve beceri kazanımının sağlanması hedefine yönelik eğitimlerin verilmesini düşünüyoruz. Ayrıca proje bitiminde 2 dönüşümlü eğitim verildikten sonra kadın derneği olarak kooperatifleşmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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