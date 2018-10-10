Kaymakam Aydın’dan kurumlara ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, kurumları ziyaret etti.Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Saray Devlet...

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, kurumları ziyaret etti.

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Saray Devlet Hastanesini ziyaret eden Aydın, daha sonra sırayla İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.