Kaymakam Dundar destek verdi, galibiyetle sahadan ayrıldılar

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kahvaltıda bir araya gelerek destek verdiği Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Çaldıran 2018 Gençlik Spor Kulübünün A Takımı futbolcuları, güçlü rakipleri karşısında galibiyetle sahadan ayrıldılar.

Genç futbolcularla Çaldıran Spor Kompleksi’nde bir araya gelen Kaymakam Dundar, sporcuların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, “Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bir takım kurduk. Futbolda Çaldıran’ı temsil edecekler. Belediye olarak gerekli her türlü maddi ve manevi yardımları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yeni kurulan futbol takımı, Çaldıran’ı en iyi şekilde temsil edecektir inşallah. İlçemizin de artık sporda bir yerlere gelmesi gerekir. İlçemizi temsil eden olan futbol takımı, her sezon birinci amatör liginde kalıyor. Artık bunun değişmesi lazım. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde daha aktif ve dinamik bir kadro kurduk. Futbolu daha güzel ve teknik oynayarak, barış ve kardeşlik içerisinde önümüzdeki sezonda ilçemizi bir üst turda temsil edilmesi lazım. Bunun için Çaldıran Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı olarak maddi ve manevi olarak yanlarındayız. Destek bizden başarı sizden” dedi.

Futbolcular ise, Belediye Başkan Vekili Dundar’a teşekkür ederek, “Bugüne kadar sporun tüm dallarında maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemediler. Başarıya ulaşabilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştular.

Çaldıran ekibi ilk galibiyetini aldı

Van’ın Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çaldıran 2018 Gençlik Spor Kulübü Futbol Takımı, ilk galibiyetini güçlü rakibi Van Altay Spor karşısında aldı. 3-1 Çaldıran ekibinin galibiyetiyle biten maçın ardından bir açıklama yapan Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Kulüp Başkanı Mehmet Necip Çınarcı, amaçlarının gruptan birinci çıkmak olduğunu belirterek, “2. Amatör Ligi’nde mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz güçlü. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kulübümüzü kendisinin teşviki ve katkılarıyla kurduk. Söz konusu Çaldıranlı gençler ve Çaldıran’da sporun gelişmesi olunca Kaymakamımız Dundar her türlü desteği bize veriyor. Bizlerde kendisinden aldığımız bu güç ve destekle Çaldıran’da futbol, atletizm ve kayak branşlarında ülkemize kaliteli sporcular yetiştireceğiz inşallah. Zaten bunun altyapısını oluşturmuşuz” diye konuştu.