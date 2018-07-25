Kaymakam Dundar, ‘sınır güvenliği’ toplantısına katıldı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İranlı yetkililerle ‘sınır güvenliği’ toplantısına katıldı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Gürbulak-Bezirgan Sınır Kapısı’nda karşıladığı İranlı yetkililerle Ağrı’nın Doğubayazıt Kaymakamlığında bir araya geldi. Askeri Müşavir Piyade Binbaşı Sezgin Tosun, Hudut Subayı Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Çaldıran Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda, 1930 Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü yapılan ‘sınır güvenliği’ toplantısına geçildi. 120 ile 200 Nolu sınır taşları arasındaki sınır güvenliği, kaçakçılık ve terör konularının ele alındığı toplantının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Dundar, “1930 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü olarak mutat toplantı yapılmaktadır. Bir önceki toplantımızı İran’da gerçekleştirmiştik. Bu dönem Türkiye Cumhuriyeti olarak mevkidaşlarımızla Doğubayazıt ilçesinde bir araya geldik. Toplantıda iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 Nolu sınır taşları arasındaki sınır güvenliği konuları ele alındı. Burada kaçakçılık, terör, sınır güvenliği konularını ele alarak iki tarafta mutabakata vararak ayrıldık. Bir sonraki mutat toplantı ise İran İslam Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecektir” dedi.