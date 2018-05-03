VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:57

Kaymakam Dundar’dan esnaf ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, her ay düzenli olarak 2-3 defa esnafı ziyaret ederek, çarşı merkezinde bulunan vatandaşlarla...

Kaymakam Dundar'dan esnaf ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, her ay düzenli olarak 2-3 defa esnafı ziyaret ederek, çarşı merkezinde bulunan vatandaşlarla bir araya geliyor. İş yerlerini gezen Dundar, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Her zaman vatandaşın kendilerine gelmemeleri gerektiğini, kendilerinin de onlara gitmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde rutin olarak ayda iki üç defa vatandaşlarımızı esnafımızı ziyaret etme olanağını buluyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın bize gelmesi gerekmez, bizlerinde onlara giderek talep ve sorunlarını dinlemeliyiz düşüncesi ile varsa sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Yapılan hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunarak hangi alanlarda ne tür hizmetlerinin olabileceği kapsamında bilgi alışverişin de bulunuyoruz. İlçemize yapılan tüm hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyacı ve arzu ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Halkını yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içinde vatandaşlarımıza yaklaşımımız devam ediyor. Biz sadece esnaflarımızla görüşmüyoruz, sokakta karşılaştığımız her kesimden insanların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu hem bizleri hem de vatandaşlarımızı mutlu ediyor” dedi.

Vatandaşlar ise, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’a teşekkür ederek, “Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ayda iki üç defa halkın arasına girerek, vatandaşların sorunlarını, talepleri ve ihtiyaçlarını dinliyor. Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yaparken, hizmetler hakkında da bizlerle bilgi alışverişinde bulunması çok güzel. Hayır dualarımız kaymakamımızladır” dediler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku