Kaymakam Dundar’dan esnaf ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, her ay düzenli olarak 2-3 defa esnafı ziyaret ederek, çarşı merkezinde bulunan vatandaşlarla bir araya geliyor. İş yerlerini gezen Dundar, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyor. Her zaman vatandaşın kendilerine gelmemeleri gerektiğini, kendilerinin de onlara gitmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde rutin olarak ayda iki üç defa vatandaşlarımızı esnafımızı ziyaret etme olanağını buluyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın bize gelmesi gerekmez, bizlerinde onlara giderek talep ve sorunlarını dinlemeliyiz düşüncesi ile varsa sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Yapılan hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunarak hangi alanlarda ne tür hizmetlerinin olabileceği kapsamında bilgi alışverişin de bulunuyoruz. İlçemize yapılan tüm hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyacı ve arzu ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Halkını yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içinde vatandaşlarımıza yaklaşımımız devam ediyor. Biz sadece esnaflarımızla görüşmüyoruz, sokakta karşılaştığımız her kesimden insanların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu hem bizleri hem de vatandaşlarımızı mutlu ediyor” dedi.

Vatandaşlar ise, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’a teşekkür ederek, “Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ayda iki üç defa halkın arasına girerek, vatandaşların sorunlarını, talepleri ve ihtiyaçlarını dinliyor. Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yaparken, hizmetler hakkında da bizlerle bilgi alışverişinde bulunması çok güzel. Hayır dualarımız kaymakamımızladır” dediler.