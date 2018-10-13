Kaymakam Mehmetbeyoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kışla Caddesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından Kışla Caddesi ana ishale hattı komple yenilendi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İlçeye modern bir görünüm kazandıracak yeni hizmetler ve yeni projeler için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini dile getiren Mehmetbeyoğlu, “Gerek kaymakamlık olarak gerek se belediye başkan vekilliği olarak bu değişim süreci içinde yapılan ve yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını en kısa zaman içinde bitirmek için tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz” dedi.