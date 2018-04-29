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29 Nisan 2018 Pazar 19:54

Kaymakam Öztürk’ten ‘Berat Kandili’ mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kaymakam Öztürk, yayınladığı mesajda, “Yüce rabbimizin 99 isminden El-Gafûr’un manası; ‘affı, mağfireti bol’ sıfatıyla...

Kaymakam Öztürk'ten ‘Berat Kandili' mesajı
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Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk, yayınladığı mesajda, “Yüce rabbimizin 99 isminden El-Gafûr’un manası; ‘affı, mağfireti bol’ sıfatıyla kendisine el açıp dua edenleri geri çevirmediği Berat Kandilinizi tebrik ediyor, bu mübarek günün başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olması niyazı ile saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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