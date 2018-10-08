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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:05

Kaymakam Öztürk’ten mahalle ziyaretleri

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindeki birim amirleriyle Karakoç ve Değirmenarkı mahallelerine ziyaret etti.Ziyaretlerinde, belediye hizmetlerini yerinde inceleyen ve ihtiyaçlar hakkında bilgilendirilen...

Kaymakam Öztürk'ten mahalle ziyaretleri
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Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindeki birim amirleriyle Karakoç ve Değirmenarkı mahallelerine ziyaret etti.

Ziyaretlerinde, belediye hizmetlerini yerinde inceleyen ve ihtiyaçlar hakkında bilgilendirilen Öztürk, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyerek, çözümleri için yetkililere gerekli talimatları verdi. Her iki mahalledeki okulları da ziyaret eden Öztürk, çocuklara içerisinde; çift gözlü kalemlik, kalemtıraş, silgi, makas, yapıştırıcı, 12’li pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantaları hediye etti.

Eğitim ve öğretimi keyifli kılan hediyelerini Cemil Öztürk’ten alan çocuklar kadar veliler de memnuniyetlerini belirttiler.

Öztürk, çocuklara yapılan eğitim araç ve gereç desteğinin kırsal mahallelerdeki okulların genelinde devam edeceği müjdesini de vererek, toplamda 5 bin çantanın dağıtımının yapılacağını bildirdi.

Öztürk, ayrıca eşi vefat eden Karakoç Mahallesi Muhtarı İsmet Yıldız’ın taziyesine de katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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