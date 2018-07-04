Kaymakam Uçar’dan Gedikbulak Mahallesi’ne ziyaret

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Gedikbulak Mahallesi’ni ziyaret etti.Mahalle ziyaretlerinde halkla bir araya gelen Kaymakam Meral Uçar ve beraberindeki kurum amirleri, mahalle muhtarından sorunlar hakkında detaylı bilgi alırken,...

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Gedikbulak Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle ziyaretlerinde halkla bir araya gelen Kaymakam Meral Uçar ve beraberindeki kurum amirleri, mahalle muhtarından sorunlar hakkında detaylı bilgi alırken, kurum amirleri de yaptıkları çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler veriyor.

Kaymakam Uçar, Tuşba ilçesine bağlı birçok mahalleye kaymakamlık olarak parke taşı döşediklerini belirterek, “Bugün Gedikbulak Mahallemizdeki çalışmaları yerinde görüp, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Uçar, mahalledeki kadınlarla ayrı bir toplantı yaparak, sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla özel olarak ilgilenen Kaymakam Uçar, çeşitli hediyeler dağıttı.