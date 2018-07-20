VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:45

Kaymakam Vardar, çalışmaları denetledi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede devam eden çalışmaları denetledi.Kaymakam Vardar, ilçenin Yavuzlar, Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı mahallelerini ziyaret ederek, yapılan parke taşı...

Kaymakam Vardar, çalışmaları denetledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede devam eden çalışmaları denetledi.

Kaymakam Vardar, ilçenin Yavuzlar, Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı mahallelerini ziyaret ederek, yapılan parke taşı döşeme çalışmalarını kontrol etti. Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Vardar, beraberindeki kurum amirlerinin katılımıyla ziyaret ettiği mahallelerde halkla toplantı yaparak sorunlarını da dinledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku