Kaymakam Vardar, çalışmaları denetledi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede devam eden çalışmaları denetledi.Kaymakam Vardar, ilçenin Yavuzlar, Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı mahallelerini ziyaret ederek, yapılan parke taşı...

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede devam eden çalışmaları denetledi.

Kaymakam Vardar, ilçenin Yavuzlar, Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı mahallelerini ziyaret ederek, yapılan parke taşı döşeme çalışmalarını kontrol etti. Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Vardar, beraberindeki kurum amirlerinin katılımıyla ziyaret ettiği mahallelerde halkla toplantı yaparak sorunlarını da dinledi.