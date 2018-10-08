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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:17

Kaymakam Yücel, okula gitmek istemeyen çocukları ikna etti

Van’ın Muradiye ilçesinde okula gitmek istemeyen 2 çocuk, Kaymakam Harun Yücel tarafından ikna edildi.İlçede ikamet eden ve okumak istemeyen çocuklarını ikna edemeden baba, son çare olarak kaymakamlığa başvurdu. Durumu Kaymakam ve Belediye...

Kaymakam Yücel, okula gitmek istemeyen çocukları ikna etti
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Van’ın Muradiye ilçesinde okula gitmek istemeyen 2 çocuk, Kaymakam Harun Yücel tarafından ikna edildi.

İlçede ikamet eden ve okumak istemeyen çocuklarını ikna edemeden baba, son çare olarak kaymakamlığa başvurdu. Durumu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yücele anlatan baba, ikna konusunda destek istedi. “Eğitim şart” anlayışında olan ve her çocuğun muhakkak okullu olması gerektiğini söyleyen ve çocukları makamında ağırlayan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, iki çocuğu da ikna etti. Çocukları çok sevdiğini dile getiren Kaymakam Yücel, “Çocukları çok seviyorum ve eğitim için elimden geleni yapıyorum. Özellikle uzak mahalle okullarına tam destek vermek, bir nebze olsun bizi mutlu ediyor” dedi.

Kaymakam Yücel, çocuklara birer bisiklet de hediye etti.
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