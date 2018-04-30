Kaymakam Yücel’in eşi Serap Yücel’den TEGV’e ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel’in eşi Serap Yücel, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel’in eşi Serap Yücel, TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret ederek, buradaki öğrencilerle bir araya geldi. TEGV Muradiye Öğrenim Birim Sorumlusu Buket Müjde tarafından karşılanan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirilen Yücel; düşler atölyesi, birlikte öğren ve algo dijital etkinliklerine katılan öğrencilerle de sohbet edip etkinliklerini izleme fırsatı buldu.

Çocuklarla keyifli geçen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.