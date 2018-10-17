Kent park açılış törenine gün sayıyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin park hamlelerinin belki de en önemli halkalarından biri olan Kent Park, 19 Ekim Cuma günü Saat 17.00’de yapılacak törenle hizmete açılacak.İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yoğun bir katılımla...

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin park hamlelerinin belki de en önemli halkalarından biri olan Kent Park, 19 Ekim Cuma günü Saat 17.00’de yapılacak törenle hizmete açılacak.

İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yoğun bir katılımla halka açık olarak yapılacak törende Ferhat Göçer Konseri’nin yanı sıra, Karizma Şov, Paten Şov, Freestyle Şov ve Engelsiz Yaşam Akademisi Müzik Grubu’nun konseri de vatandaşlarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Kazım Karabekir Caddesi Eski Araştırma Hastanesi mevkiinde toplamda 8 bin 200 metrekarelik bir alana yapılan parkın özellikleri şöyle; 300 metrekarelik giriş meydanı, 300 metrekarelik koşu yolu, çok amaçlı spor sahaları, mini futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahaları, 400 metrekarelik kaykay pisti, 240 metrekarelik kafeterya, öğrenme alanları, kafe hizmet alanı, öğrenme oyun alanı, kitap okuma odası, satranç odası, bay- bayan mescitleri, emzirme odası, bay- bayan ve engelli WC’ler, 200 metrekarelik kafeterya terası, modern aydınlatma armatürleri, 233 metrekarelik yöresel ürün satış büfeleri, 4 bin 500 metrekarelik oksijen deposu niteliğinde yeşil alan, peyzaj mimarisinde kullanılan dekoratif görünümlü ağaçlar. Çöp kovaları, oturma elemanları, masa tenisi, dinlenme alanları bin 500 metrekare çocuk oyun alanları, 165 metrekare 0-3 yaş grubu çocuklar için zıpzıp, tahtarevali, kaydıraklar, salıncaklar, 885 metrekare 0.3+ yaş grubu oyun alanları, gemi konseptli oyun grubu, halatlı salıncaklar, mini macera parkurları, ziplayn, tırmanma halatları, engelsiz oyun grupları. İpekyolu Belediyesi şehrimize yeni bir soluk getirecek Kent Park’ın açılış töreninin coşkusunu birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı davet etmekten mutluluk duymaktadır” denildi.