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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:13

Konalga Mahallesi kesintisiz suya kavuşuyor

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su sorunu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla sona eriyor.VASKİ ekipleri, heyelandan dolayı su hatları zarar...

Konalga Mahallesi kesintisiz suya kavuşuyor
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Van’ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su sorunu, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla sona eriyor.

VASKİ ekipleri, heyelandan dolayı su hatları zarar gören Konalga Mahallesi’nde çalışma başlattı. 400 hane ve 2 bin nüfuslu mahallenin bin 200 metrelik hattı yenilenerek susuzluk derdine son verilecek. Ekipler, engebeli arazi koşullarında ve ağır şartlarda çalışmalarına devam ediyor.

Van’ın en yoğun nüfusuna sahip kırsal mahallesi olan Konalga’ya şimdiye kadar günde sadece 1 saat su verilebilirken, yeni hat çalışması ile mahallenin sürekli içme suyuna kavuşması sağlanacak.

Konalga Mahallesi Muhtarı Yahya Özbek, mahallenin Hakkari-Van ve Şırnak üçgeninde yer aldığını belirterek, “Kaynak sularımız vardı, ancak faydalanamıyorduk. VASKİ ekipleri yeni çalışma başlatarak heyelandan zarar gören hatlarımızı değiştiriyorlar. Artık 24 saat kesintisiz kaynak suyuna kavuşacağız. Emeği geçen Genel Müdürümüz Ali Tekataş ile Güney Bölge Müdürü Tevfik Ergenç ve ekiplere minnettarız” şeklinde konuştu.
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