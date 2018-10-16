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16 Ekim 2018 Salı 09:32

Lokman Hekim’de ‘Dünya El Yıkama Günü’ etkinliği

Lokman Hekim Van Hastanelerinde 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.15 Ekim tarihinin ilk olarak 2008 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ‘Dünya El Yıkama Günü’ olarak ilan edildiğini...

Lokman Hekim'de ‘Dünya El Yıkama Günü' etkinliği
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Lokman Hekim Van Hastanelerinde 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

15 Ekim tarihinin ilk olarak 2008 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ‘Dünya El Yıkama Günü’ olarak ilan edildiğini ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, doğru el yıkama ile birçok hastalığın önüne geçilebileceğini söyledi. El yıkama alışkanlığının, bireyin kişisel temizliği ile beraber toplum sağlığı için de önemli olduğuna vurgu yapan Pekmez, “Başta grip olmak üzere ishal, hepatit A gibi birçok bulaşıcı hastalığın yayılmasında da doğru yıkanmayan ellerin büyük rolü var. Özellikle kış aylarının yaklaşması ile birlikte el temizliği ve kişisel hijyen, daha fazla önem kazanıyor. Bu kapsamda özellikle sağlık personeline, toplu beslenme sisteminde çalışanlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Hastanelerde personellerin hasta ve hasta yakınlarına sık sık ellerini yıkama telkininde bulunması gerektiğini dile getiren Pekmez, hastaların ilk olarak en yakın çevresini örnek aldığını söyledi. Personellerin, hastalara el yıkamada iyi bir model olmaları konusunda uyarıda bulunan Pekmez, “Hastanede var olan olguların daha temiz ve hijyenik olması adına ilk yapılacak işlevin el yıkama olduğu üzerinde durulmalıdır. El yıkamanın değil, doğru el yıkamanın önemli olduğunu ve bu sayede el yıkamanın hastalıkları en aza indirdiği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.
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