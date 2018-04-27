Mavikent toplu iş sözleşmesi imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında mavikent çalışanlarına yüzde 12 zam yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Mavikent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi tarafların anlaşmasıyla imzalandı. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmelerin sonucunda komisyon kararıyla yüzde 12’lik artış yapıldı. Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen törene Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar, Fazıl Tamer, Salih Allahverdi, Ülker Cem Kaplan, Daire Başkanları ve Mavikent çalışanları katıldı.

Yapılan görüşmelerin iki taraf içinde olumlu geçtiğini belirten Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin “Peygamber efendimizin hadisinde buyurduğu gibi “insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir”. Bu yüzden siz işçiler çok şanslısınız. Hizmet-İş sendikası da her zaman bu güzel söz gibi ülkesine ve memleketine hizmet eden sizlerle birliktedir. Bugünde toplu iş sözleşmesi için bir aradayız. Biz Hizmet-İş sendikası olarak yüzde onluk bir sözleşme hazırladık genel sekreterimizde burada inşallah onlarda bir ilave ekleyerek işçi kardeşlerimizi mutlu eder” dedi.

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, çok olumlu görüşmelerin sonucunda Hizmet-İş Sendikası ile anlaşarak mavikentli işçilere yüzde 12 zam yaptıklarını söyledi. Yalçın, “Yıllardan buyana sendikalarla sözleşme imzalıyoruz. Bu günde Mavikent çalışanları için bir araya geldik. Paranın azı çoğu değil bereketi önemlidir. İşin hakkını vermek maaşımızı zamanında almak önemlidir. O yüzden büyük rakamlar konuşup belediyeyi, şirketi sıkıntıya sokmanında bir anlamı yoktur. Sizlerin birçoğu da bu sıkıntıyı geçmişte yaşamış görmüş insanlarsınız. Ama hakikaten belediyede kime sorsak hangi başkana sorsak benim lokomotif elemanım Mavikent çalışanımdır diyor. Bende bu çalışkanlığınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Allah bizi hiçbir zaman devletimizden milletimizden ayırmasın. Şimdi bakıyorsunuz komşu ülkelere hepsinde ayrı bir kaos var. Ama biz güçlü ve dimdik ayaktayız. Bu gücümüzü kıskananlarda bizi bölmek yaralamak için elinden geleni yapıyor. Ama biz bunlara gelmeyeceğiz daha da güçleneceğiz. Şimdi işçi kardeşlerimizin önündeyim. Güzel bir sözleşme hazırladık. Çok olumlu geçti. Tartışmadan kırılmadan üzülmeden yüzde 10’da anlaştık. Ama bende buradan size bir katkıda bulunarak sözleşmenize yüzde 2 oranında katkı veriyorum. Yüzde 12 hepinize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Hizmet-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise taraflar arasında geçen çetin pazarlıklar sonucunda zam kararının çıktığını belirterek Mavikent çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.