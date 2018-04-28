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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:50

Meteoroloji yetkililerinden vatandaşlara uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, 2018 yılı yaz ayları sıcaklıklarının Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illeri için mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, “Bölgemizde gerçekleşen yağışların...

Meteoroloji yetkililerinden vatandaşlara uyarı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, 2018 yılı yaz ayları sıcaklıklarının Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illeri için mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, “Bölgemizde gerçekleşen yağışların ise uzun yıllar ortalamasının altında olması nedeniyle Suyumuzu, günlük hayatımızda ve tarımsal alanda tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekir” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illeri için 1 Ekim 2017 tarihinden 25 Nisan 2018 tarihine kadar gerçekleşen alansal yağışlarının geçen yıl aynı dönem periyoduna göre incelediklerini belirterek, “Van ilimizde 1 Ekim 2017’den 25 Nisan 2018 tarihine kadar gerçekleşen yağışın 311.8 milimetre olup; geçen yıla göre yüzde 9.4, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 21.8 oranında azalma gözlemledik. 398 milimetre yağış olan Bitlis, geçen yıla göre yüzde 32.9, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 27.2, Muş’ ta geçen yıla göre yüzde 29, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 37.9 ve Hakkari’ de ise 415.9 milimetre olan yağış nedeniyle geçen yıla göre yüzde 16.5, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 25.2 oranında azalma olduğunu gözlemledik. Yağışların uzun yıllar ortalamasının altında olduğu, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza tavsiyemiz; bildiğimiz alışkanlıklarımızı kontrol altına alarak suyumuzu, günlük hayatımızda ve tarımsal alanda tasarruflu bir şekilde kullanmalarıdır” dedi.

Bölge genelinde 2017-2018 kış aylarında gerçekleşen sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Elkatmış, “2018 yılı yaz ayları sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 1.5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
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