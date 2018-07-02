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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01

MHP Van Milletvekili Adayı Üçbaş’tan teşekkür mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Milletvekili Adayı Ramazan Üçbaş, desteklerinden dolayı Van halkı için bir teşekkür mesajı yayınladı.MHP Van Milletvekili Adayı Ramazan Üçbaş, yayınladığı mesajda, “Değerli dava arkadaşlarım,...

MHP Van Milletvekili Adayı Üçbaş'tan teşekkür mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Milletvekili Adayı Ramazan Üçbaş, desteklerinden dolayı Van halkı için bir teşekkür mesajı yayınladı.

MHP Van Milletvekili Adayı Ramazan Üçbaş, yayınladığı mesajda, “Değerli dava arkadaşlarım, aylar öncesinde çıktığımız aday adaylık yolunda şimdi farklı bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin teveccühü ve genel merkezimin takdiri ile Van’dan milletvekili adayı olmam layık görüldü. Bizim için hiçbir zaman hangi sırada olduğumuz önemli olmadı. Bizim için önemli olan nasıl hizmet edeceğimizdir. Milletimize nasıl daha iyi hizmet ederiz, vatanın birliği ve bütünlüğü için neler yapabiliriz düşüncesinde olduk. Şimdi artık çok çalışma ve koşma zamanıdır. Adaylarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte gerekirse gecelerce uykusuz kalarak her bir vatandaşa kendimizi ve partimizi anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Her biri birbirinden değerli olan dava arkadaşlarımız ile el ele vererek Milliyetçi Hareket’in iktidarının getireceği faydaları, toplumun neler kazanacağı yönündeki politikaları anlattık. Bu dava; ülkenin birliği içindir, bu dava milletin refahı içindir, bu dava cumhuriyeti korumak içindir, bu dava Türkün gücünü dünyaya göstermek içindir, bu dava Van’da çiftçimizin, işçimizin ve esnafımızın yüzünü güldürmek içindir. Bu doğrultuda ‘Sevdamız Van’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Milliyetçi Hareketi iktidar yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu bağlamda seçim sürecinde bizlerin hep yanında olan Van halkımıza ve çok değerli basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.
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